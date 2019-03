Hinter vorgehaltener Hand wurde schon längere Zeit darüber geredet, jetzt ist es fix: Hans Peter Neun legt nach 15 Jahren als Geschäftsführer des Tourismusverband Oberwart sein Amt zurück.

Neuer Mann an der Spitze des größten Tourismusverbandes im Land ist Harald Popofsits, der vor der Zusammenlegung der Verbände Oberwart und Güssing die Geschicke des Güssinger Verbandes leitete. „Eine logische Konsequenz“, sind sich die Touristiker einig, da Popofsits und Neun bereits seit Jahren über die Bezirksgrenzen bei der Entwicklung von Angeboten, im Marketing und bei internationalen Projekten zusammenarbeiten. Ganz verabschieden wird sich Neun aber nicht. Er übernimmt im den Bereich Projektmanagement und Angebotsentwicklung für das Südburgenland.

„Neue Kooperation suchen und Ressourcen bündeln, um die Marke Südburgenland zu stärken“, ist das Hauptziel des neuen Geschäftsführers. Als erste Maßnahme wurde die Website Südburgenland grafisch erneuert und das Budget für Webmarketing deutlich erhöht.

Diskussionen um den Verbandsnamen

Neu entbrannt ist auch die Diskussion um den Verbandsnamen. Denn laut Tourismusgesetz muss der Verband, auch nach dem Zusammenschluss mit Güssing, Region Oberwart heißen. Ganz so genau mit dem Gesetz wollen es die Touristiker im Süden aber nicht nehmen und bewerben den Verband mit Südburgenland Tourismus. „Wir sind Touristiker und keine Beamten und unser Gastgeberverzeichnis geht von Kalch bis Bernstein, also warum sollen wir uns nicht gemeinsam als das, was unsere Region ist, nämlich das Südburgenland, vermarkten“, rechtfertigt sich Popofsits.