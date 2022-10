Neues Haus für Retter eröffnet

Es war der 11. Juni 2021, als mit dem Spatenstich der zweite Stein für die neue Rettungsdienststelle in der Dornburggasse gesetzt wurde. Die ersten Arbeiten dazu sind nämlich schon einen Monat davor, im Mai 2021, gestartet.

Am vergangenen Samstag erfolgte mit der offiziellen Eröffnung der letzte Akt der Bauarbeiten, „wobei das Siedeln wird schon noch ein paar Tage dauern“, erzählt Bezirksstellenleiter Rudolf Luipersbeck. Die Herausforderungen eine Dienststelle, in der das Personal 24 Stunden pro Tag und 365 Tage im Jahr im Einsatz ist zu siedeln, sei dementsprechend groß.

Stress habe man keinen, so Luipersbeck, „denn wir wollen irgendwann im Dezember dann die Umbauarbeiten in der Billrothgasse abgeschlossen haben und die Ausgabestelle der Team Österreich Tafel eröffnen“, erklärt er. Investiert wurden in den Neubau — in unmittelbarer Nähe des in Bau stehenden neuen Krankenhauses, das 2024 seinen Betrieb aufnehmen wird — übrigens 4,2 Millionen Euro.

„Einen Teil davon haben die Gemeinden mit dem eineinhalbfachem des Rettungsbeitrages dazu finanziert. Rund 30.000 Euro sind im Zuge der Bausteinaktion hereingekommen“, bedankt sich Luipersbeck für die finanzielle Unterstützung.

Neben 16 Stellplätzen für Rettungs- und Krankentransportfahrzeuge entstanden in der neuen Bezirksstelle eine Wasch-Box, Büro-, Aufenthalts- und Ruheräume, Garderoben, Hygieneschleusen sowie ein Lehrsaal.

„Durch den modernen Neubau erfährt der Gesundheitsstandort Oberwart eine enorme Aufwertung. Schon 2024 erfolgt mit dem Vollbetrieb im neuen Krankenhaus Oberwart der nächste wichtige Meilenstein“, erklärte Landesrat Leonhard Schneemann im Rahmen der Feierlichkeiten.

Mit der neuen Rotkreuz-Bezirksstelle wurde eine moderne Rettungsdienststelle mit zeitgemäßen Arbeitsbedingungen für die engagierten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter geschaffen. Apropos: 2021 waren neben den 32 Hauptberuflichen und 28 Zivildienern 465 freiwillige Mitarbeiter am Standort des Roten Kreuzes in Oberwart beschäftigt, die mehr als 16.000 unbezahlte freiwillige Stunden leisteten, davon fast 12.000 nur im Rettungsdienst.

