Ich habe das Gefühl etwas zu machen, was mir wirklich am Herzen liegt und meinen Weg gefunden zu haben“, beginnt Nicole Gabriel das Gespräch. Nach der Karenz wollte die zweifache Mutter und ehemalige Wirtschaftsinformatikerin zuerst wieder in die Branche einsteigen, konnte aber nicht so recht Fuß fassen.

Ein Zeichen, sich den Traum zu erfüllen

Kein Grund für die Oberwarterin, den Kopf in den Sand zu stecken. Sie habe das viel mehr als ein Zeichen gesehen, endlich ihren Traum zu verwirklichen und sich unter dem Namen „Nici Gabriels Designs“ selbstständig zu machen. Ein Blick in ihr Skizzenbuch, welches von Vögeln bis Blumen verschiedene filigrane Motive und alle zukünftigen Ideen enthält, lässt erahnen, wie viel Zeit es kostet, diese kleinen Zeichnungen stundenlang am Computer zu Mustern zusammenzufügen. „Die Inspiration für meine Motive ist das tägliche Leben. Man muss nur genau hinschauen und schnell wird aus dem Schatten, den ein Baum wirft, ein neues Muster“, schmunzelt die Selbstständige, die die Lizenzen an den Designs anschließend verkauft. Auch mit ihren Kindern malt sie oft, diese sind begeistert von Mamas neuem Beruf und Mut. Ihre Arbeiten teilt die Oberwarterin auf ihrer Website, in verschiedenen Social Media Kanälen, ist aber auch bei regionalen Märkten vertreten.