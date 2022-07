Oberwart/ORF-Sommerfest Gute Stimmung und Laune sowie viel Vergnügen

Lesezeit: 4 Min Carina Fenz

D as Wetter hat es letztendlich doch gut gemeint mit dem ORF-Sommerfest, das am Freitag-Abend am Hauptplatz in Oberwart über die Bühne ging.