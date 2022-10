Peter Pratscher neuer Leiter der Wirtschaftskammer

Er ist 35 Jahre alt, studierter Jurist und war vor dem Einstieg in die Wirtschaftskammer-Organisation sieben Jahre lang für die Finanzmarktaufsicht tätig: Peter Pratscher ist seit September neuer Leiter der Wirtschaftskammer Regionalstelle Oberwart.

Der gebürtige Holzschlager übernimmt von der bisherigen Leiterin, Verena Schermann, die sich künftig verstärkt um das Gründerservice kümmern wird.

Er wird sich mit dem bewährten Team - dem auch seine Vorgängerin Verena Schermann weiterhin angehören wird - um alle unternehmerischen Anliegen der 3.547 Unternehmen, die gemeinsam 14.651 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter beschäftigen, kümmern. „Wir freuen uns sehr, dass wir mit Peter Pratscher einen ausgewiesenen Experten gewinnen konnten, der noch dazu als gebürtiger Südburgenländer und Unternehmersohn ganz genau die Anliegen und Probleme unserer Mitgliedsbetriebe im Bezirk kennt“, erklärt Obfrau Tanja Stöckl.

Es war übrigens die tiefe Verbundenheit zu seiner Heimat, die Pratscher 2017 zurück ins Burgenland führte.

„Erfreulicherweise hat sich die Möglichkeit ergeben, dass ich im Rahmen meiner jetzigen Tätigkeit Unternehmer aus der Region in allen Angelegenheiten unterstützen darf. Ich möchte die regionale Wirtschaftskompetenz weiter stärken sowie auch in schwierigen Zeiten unmittelbarer Ansprechpartner sein - aus meiner persönlichen Vergangenheit weiß ich, wie wichtig es ist, einen verlässlichen und unabhängigen Partner zu haben“, so Pratscher.

