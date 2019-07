PKW gegen Polizeiinspektion .

Ein 19 Jahre alter Autolenker ist am Freitag in der Früh am Steuer seines Pkw eingenickt und im burgenländischen Oberwart gegen eine Polizeiinspektion gekracht. Der junge Mann blieb unverletzt, die Mauer wurde beschädigt, am Fahrzeug entstand Totalschaden.