Plasma spenden rettet Leben

Ob Blutgerinnungsfaktoren für Hämophiliepatienten, Immunglobuline für Menschen mit Immunschwäche, Fibrinkleber als Wundverschluss bei Operationen oder Albumin für die Therapie von schweren Verletzungen oder Verbrennungen: der Ausgangsstoff ist immer Blutplasma.

Der Bedarf an Plasmaprodukten steigt derzeit jährlich. Seit wenigen Tagen gibt es direkt im Einkaufszentrum EO PARK die Möglichkeit Plasma zu spenden. In Österreich betreibt Europlasma acht Zentren, ein weiters ist in Kittsee in Entstehung. Im neuen Plasmazentrum in Oberwart sind 15 Menschen beschäftigt.

Mehr als 30 Liegen stehen für die etwa einstündige Plasmaspende zur Verfügung. Fünf Mal pro Woche können mehr als 300 Spender betreut werden. Für die Spender gibt es eine Aufwandsentschädigung von 30 Euro pro Spende. Mehr Infos unter www.europlasma.at

