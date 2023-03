Rätselhafte Bluttat vor Bar

Am 24. April 2022 war ein Mann von „Kapuzen-Männern“, wie Zeugen sagten, zusammengeschlagen und schwer verletzt worden. Weil ihm nach der Tat sein iPhone fehlte, klagte die Staatsanwaltschaft drei mutmaßliche Täter wegen Raubes an. Vorige Woche standen wegen dieses Vorwurfs folgende Personen aus dem Bezirk vor Gericht: ein 34-jähriger Mann mit 13 Vorstrafen, ein 31-jähriger Mann mit elf Vorstrafen und ein 20-jähriger, bislang unbescholtener Mann.

Schuldig bekannte sich nur der 34-Jährige: Er gab zu, dem Opfer zwei Faustschläge verpasst zu haben. Für dessen schwere Verletzungen - unter anderem Serienrippenbrüche und eine Brustkorbquetschung, sei er nicht verantwortlich. Die Angeklagten hatten sich in der Tatnacht in der Bar aufgehalten. Das spätere Opfer war ebenfalls ins Lokal gekommen und wurde, so die Staatsanwältin, von den Angeklagten angepöbelt.

Der Mann soll als „Nazi“ beschimpft worden sein, er soll im Gegenzug den 34-Jährigen als „Jugo“ bezeichnet haben. Zur Sperrstunde begab sich die Gruppe der Angeklagten ins Freie, das spätere Opfer folgte nach. Vor dem Lokal kam es dann zu einer Auseinandersetzung. Ihr Mandant habe dem Opfer zwei Faustschläge verpasst, sagte die Verteidigerin des 34-Jährigen. Tatsächlich sei das „Opfer“ der „Aggressor“ gewesen.

Unklar sei aber, ob dem Verletzten das Handy weggenommen wurde, oder ob er es verloren habe. Ein Augenzeuge, der dem Verletzten zu Hilfe kam, hatte davon gesprochen, „mehrere Leute mit heruntergezogenen Kapuzen“ gesehen zu haben. Wer diese Personen waren, konnte während des Prozesses nicht geklärt werden. „War dort eine Gruppe von Arabern oder Afghanen?“, fragte die Richterin den 20-Jährigen. „Ich sah das schon“, sagte dieser. „Ich kann nicht sagen, ob sie ausländischer Herkunft waren.“

Raub konnte nicht nachgewiesen werden

Er sei in dem Tumult selbst zu Boden gedrückt worden, erklärte der 20-Jährige. Da nicht feststellbar war, ob die Angeklagten für die schweren Verletzungen des Opfers verantwortlich waren und ob dessen Handy entwendet wurde, sprach das Gericht den 31-Jährigen und den 20-Jährigen frei. Der 34-Jährige erhielt wegen leichter Körperverletzung eine Strafe von neun Monaten bedingt. Nicht rechtskräftig.

