VP-Bezirksparteiobmann Bürgermeister Georg Rosner will in den kommenden Wochen alle 32 Gemeinden des Bezirkes Oberwart besuchen.

Zu jeder Jahreszeit bei den Menschen sein

„Wer die Region voranbringen will, muss wissen, was sie bewegt. Wer gute Politik für unsere Gemeinden machen will, muss die Anliegen vor Ort kennen. Und wer für die Menschen da sein will, muss zu jeder Jahreszeit bei ihnen sein“, erklärt Rosner, der heuer schon mit dem „Kleeblatt“ und der „Rosner-Rose“ auf Tour war. Nun besucht er zum dritten Mal im Jahr 2019 alle Gemeinden und lädt die Menschen zu Gesprächen ein - darüber, was sie bewergt und was für ihre Gemeinde wichtig ist.

„Ich bin auch abseits meiner Touren oft in den Gemeinden zu Gast. Es ist entscheidend für mich, mit den Menschen im Gespräch zu sein und ihnen zuzuhören. Ich sehe es als meinen Auftrag, ein offenes Ohr für sie zu haben, ihre Anliegen mitzunehmen“, sagt der Bezirksparteiobmann. Zurecht hätten die Menschen im Südburgenland oft das Gefühl, dass sich die Landespolitik nicht ausreichend dafür interessiert, was ihnen wichtig ist. „Der Bezirk Oberwart ist weit weg von Eisenstadt - manchmal hat man das Gefühl, zu weit. Deshalb sehe ich es als meinen Auftrag, den Menschen eine Stimme zu geben, dass man ihre Anliegen auch in der Landeshauptstadt hört“, so Rosner, der jeden herzlich einlädt mit seinen Anliegen vorbeizuschauen. „Reden wir drüber“, so Rosner.