Shopping Center Report: Stockerlplatz für das „eo“

Im Rahmen einer aktuellen Studie hat Österreichs führendes Online Markt- und Meinungsforschungsinstitut Marketagent 54 Einkaufszentren, Kaufhäuser und Outlet Center in ganz Österreich unter die Lupe genommen. Mehr als 2.500 Netto-Interviews gaben Auskunft über die heimische Shopping-Situation und kürten unter anderem die saubersten, sympathischsten und abwechslungsreichsten heimischen Einkaufstempel. Was das Top-Kriterium Sauberkeit betrifft, können vor allem kleinere, lokale Shopping Center am stärksten punkten. Das Riverside in Wien Liesing, der Murpark in Graz und das Einkaufszentrum in Oberwart teilen sich hier die Top 3. Auch in der Kategorie Sympathie hat es das eo hinter dem ATRIO in Villach und dem Bühl Center in Krems auf Platz drei geschafft.

In freudiger Erwartung ist man im Einkaufszentrum auch auf die Neueröffnung von zwei Shops. Das Schuhgeschäft „My Shoes“ eröffnet am 25. August in der ehemaligen DM-Filiale und der Modehändler „Zero“ am 16. September im Shop des ehemaligen „Orsay“.

