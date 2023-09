Ziel war das Kürbisfestival in Szalafő und Sankt Peter in der Wart in Ungarn. Der Tagesausflug wurde im Rahmen der Pannonischen Kulinarikreihe veranstaltet. Die 30-köpfige Gruppe aus Oberwart und Siget in der Wart konnte beim Tagesausflug kulinarische Köstlichkeiten probieren, das 300 Jahre alte Freilichtmuseum in Szalafő besichtigen und bei den verschiedenen Ständen der Bauernmärkte stöbern.