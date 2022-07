Sommerkonzert: Hymne auf das Leben, die Natur und das Land

Werbung

Nach zehn Büchern mit eigener Literatur ist der Autor Gerhard Altmann unter die Musiker gegangen und har Ende 2020 die CD „König der Plastikviecher“ publiziert. Die zwölf Eigenkompositionen sind eine Hymne auf das Burgenland, das Landleben und eine Liebeserklärung an die Wunder der Natur.

Wie in seinen literarischen Texten spielen die Jahreszeiten auch in den Liedern eine zentrale Rolle. Altmann: „Meine gesamte künstlerische Arbeit kreist seit Jahrzehnten um Phänomene der Natur und den Rhythmus der Jahreszeiten. Auch meine Liedtexte setzten sich mit diesen Themen auseinander und reflektieren Stimmungen, Gedanken und Gefühle, die durch die Natur und ihre Veränderungen innerhalb eines Jahres ausgelöst werden.“

Die Lieder sind in den vergangenen drei Jahrzehnten entstanden und wurden bisher bei Lesungen als musikalische Begleitung solo aufgeführt, nun erstrahlen sie durch die neuen Arrangements von Thomas Maria Monetti und die Professionalität der Musiker in neuem Glanz. Die Lieder werden dabei nicht so sehr als Pop-Songs, sondern mehr als stimmige „kammermusikalisch“-literarische Stücke umgesetzt.

Bei Weinverkostung und einem lauen Sommerabend geht die erste Live-Präsentation nun am Freitag, dem 8. Juli (20.30 Uhr) im OHO über die Bühne.

Mehr Infos unter www.oho.at

Keine Nachrichten aus Oberwart mehr verpassen? Mit dem BVZ-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an BVZ.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.