„Wir waren von der enormen Hilfsbereitschaft wirklich überwältigt“, bringt es Doktor Barbara Pelzmann vom Verein Geben für Leben auf den Punkt.

Die Fachärztin leitete die Typisierungsaktion im Oberwarter Krankenhaus, bei der sich Personen testen lassen konnten, ob sie als geeigneter Stammzellenspender für den 20 Monaten krebskranken Leonhard in Frage kommen. „Rund 1.200 Personen kamen zur Aktion, davon erfüllten exakt 969 Menschen die Anforderungen für die Blutabnahme, was eine wirklich unglaubliche Summe ist“, freut sich Pelzmann. Registrierte Spenderinnen und Spender und deren HLA-Codes wurden dabei anonymisiert in eine Datenbank eingetragen. Auf die Daten haben alle Krankenhäuser, die weltweit Stammzellen transplantieren, Zugang.

Vorrangig hoffen natürlich die Eltern des 20 Monate alten Leonhard, der an Leukämie erkrankt ist, darauf, einen geeigneten Spender für ihren Sohn zu finden.

Die Teilnehmer der Spendenaktion in Oberwart „spendeten“ an diesem Tag übrigens nicht nur jeweils drei Milliliter Blut, sondern auch in Summe 6.300 Euro an Geld. Zusammen mit dem Betrag über 7.500 Euro von Landesrat Hans Peter Doskozil konnten somit fast 300 Typisierungen finanziert werden. Doskozil: „Im Leben ändert sich alles, wenn man schwer erkrankt. Man kann oft mit relativ einfachen Mitteln helfen. Eine Aktion wie diese trägt viel zum Zusammenhalt in der Gesellschaft bei, auch deshalb unterstütze ich sie von Herzen gerne.“