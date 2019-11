Am Dienstag wurde die Stadtfeuerwehr Oberwart zu einer LKW Bergung auf der B63a in Oberwart alarmiert. Am Einsatzort musste ein durch einen Motorschaden liegen gebliebener LKW mittels Abschleppstange von der Bundesstraße geschleppt werden. Nach einer Stunde konnte die Feuerwehr wieder einrücken.