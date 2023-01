Start für mehrere Bauprojekte

Ein Dorf inmitten der Stadt: „The Village“ nennt sich das neueste Projekt der OSG in Oberwart. Präsentiert hat man das Bauvorhaben, welches im Bereich der Riedlingsdorfer Straße umgesetzt werden soll, bereits im Vorjahr. Im Laufe des heurigen Jahres will man jetzt mit der ersten Etappe starten, erklärt OSG-Obmann Alfred Kollar.

Insgesamt 52 Reihenhäuser will Burgenlands größter Wohnbauträger dort errichten und ein eigenes Dorf damit schaffen. In der ersten Ausbaustufe sollen 14 Reihenhäuser errichtet werden. „Rund um Ostern wollen wir die Bautätigkeiten starten, die Nachfrage ist groß“, freut sich Kollar.

Weitergebaut wird in der Zwischenzeit auch beim Hochhaus H2. „Es geht zügig voran, im Feber soll es eine Gleichenfeier geben“, lässt Kollar wissen. Projekte, wie der Bau von zwölf Reihenhäusern in St. Martin in der Wart und die 27 Wohnungen und drei Ordinationen in der Waldmüllergasse sollen im Laufe des Jahres fertiggestellt werden.

Weiter geht es auch mit dem Bau der dritten Etappe beim ehemaligen Kasernengelände. Der Start für den Umbau der Südtiroler Siedlung soll ebenfalls im heurigen Jahr starten. „Hier sind wir in enger Abstimmung mit dem Denkmalschutz“, kündigt Kollar weitere Gespräche an.

