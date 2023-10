„Trafik Andrea“ feierlich eröffnet

Die gebürtige Oberwarterin hat sich bei der Monopolverwaltung um die Nachfolge der Trafik von Eva Wogotai in der Grazerstraße beworben, die sich Ende Mai in den Ruhestand verabschiedet hat. Davor hat Andrea Holper jahrelang in der Pflege gearbeitet und anschließend in Pinkafeld erste Erfahrungen in einer Trafik gesammelt. Als Standort hat sich die frisch gebackene Trafikantin für den Garten ihres Großelternhauses zwischen der Möblix-Filiale und dem Reifen-Paukner entschieden.

Gratulierten Trafikantin Andrea Holper (4.v.l.) zur Eröffnung: Sandra Grassl, Martina Rauhbauer, Angelika Bauer, Verena Schermann und Christoph Winkler. Foto: Lexi