Trauer um Altbürgermeister Ernst Schmaldienst

Werbung Bildung Laptops und MINT am GYM Oberschützen

Der gebürtige Oberwarter war Mühlen- und Sägewerksbesitzer und startete seine kommunalpolitische Laufbahn als Gemeinderat im Jahr 1971. Von 25. November 1977 bis 12. Mai 1980 hatte er das Amt des Bürgermeisters inne.

Während seiner knapp dreijährigen Amtszeit konnte die Dreifachsporthalle fertiggestellt werden. Das „Jungfamilienwohnhaus“ wurde seiner Bestimmung übergeben, das Schwerpunktkrankenhaus ging der Vollendung des ersten Bauabschnitts entgegen und der Abschluss der Kommassierung bewirkte einen Bauboom in Oberwart. Nach dem Ende seiner Amtszeit als Bürgermeister im Jahr 1980 war Ernst Schmaldienst noch bis 1987 als Gemeinderat tätig.

Betroffen über das Ableben des Alt-Bürgermeisters zeigt sich Bürgermeister Georg Rosner: „Ernst Schmaldienst war seiner Heimatstadt sehr verbunden – auch, nachdem er die politische Bühne verlassen hat. Als Kommunalpolitiker und als Bürgermeister hat er die Entwicklung von Oberwart gefördert. Ich werde Altbürgermeister Schmaldienst in dankbarer Erinnerung behalten und ihm stets ein ehrendes Andenken bewahren. Mein Mitgefühl und meine Gedanken sind bei seiner Familie.“

Im Rathaus wird bis Freitag, dem 1. April, während der Öffnungszeiten ein Kondolenzbuch aufgelegt, in das sich BürgerInnen und WegbegleiterInnen des Altbürgermeisters eintragen können. Am 2. April wird es eine Sondergemeinderatssitzung geben, wo sich ehemalige GemeinderätInnen an das Wirken von Schmaldienst erinnern.

Keine Nachrichten aus Oberwart mehr verpassen? Mit dem BVZ-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an BVZ.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.