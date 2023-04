Überfall auf Wettlokal: Täter gesucht

Werbung

Am 18. März um 04:50 Uhr betrat ein mit einer Pistole bewaffneter Mann ein Wettlokal in Oberwart. Unter Vorhalt der Schusswaffe und mit den Worten: „Ich will jetzt das Geld!“ forderte der Täter den alleine anwesenden Angestellten zur Herausgabe des Kassengeldes auf. Dem Täter gelang noch vor dem Eintreffen der Polizei die Flucht in bislang unbekannte Richtung. Eine sofort eingeleitete Fahndung verlief erfolglos.

Die Schadenssumme wurde mit einem niedrigen vierstelligen Geldbetrag beziffert.

Nunmehr können Fotos, die mit der Überwachungskamera des Wettlokals aufgenommen wurden und den mutmaßlichen Täter beim Überfall zeigen, veröffentlicht werden.

Personenbeschreibung des Täters: Zwischen 30 und 40 Jahre, etwa 185cm groß, normale Statur. Der Täter war zum Tatzeitpunkt mit einer dunklen Arbeitshose, heller Kapuzenjacke, rot-kariert-gemustertem Gilet, rot-beiger Schirmkappe und dunklen Schuhen bekleidet.

Es ergeht das Ersuchen, anhand dieser Fotos die Bevölkerung dazu aufzurufen, allfällige Beobachtungen, die im Zusammenhang mit dem bewaffneten Überfall stehen entweder dem Landeskriminalamt Burgenland, 059133 10 3333 oder jeder anderen Polizeidienststelle mitzuteilen, so die Landespolizeidirektion.

