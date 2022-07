„Ukrainischer Nachmittag“: Ein kulinarisches Dankeschön

Werbung

Mittlerweile haben mehr als 100 Menschen aus der Ukraine in der Stadt eine neue Heimat gefunden. Die seit Frühjahr regelmäßig stattfindenden Vernetzungstreffen, die von SOS-Kinderdorf Oberwart sowie Pinkafeld, Hartberg und Jennersdorf organisiert werden, sind dabei zu einer wichtigen Stütze für die Familien geworden. Hier kommen Ukrainerinnen und Ukrainer, Vermieter, Vertreter der Gemeinden und von verschiedenen Vereinen ein Mal pro Woche zusammen, um sich auszutauschen, vor allem aber, um sich besser zu vernetzen.

Dankbar für die Hilfe und gleichzeitig hilflos

Froh ist man mittlerweile, so SOS-Kinderdorfleiter Marek Zelisak, dass die Familien mittlerweile Kinderbeihilfe bekommen und somit, die finanzielle Absicherung wesentlich besser geworden ist.

Die Situation von vielen hat sich allerdings im Vergleich zum ersten Ankommen geändert. „Es geht jetzt um die Verbesserung der Sprachkentnisse, um auch den Einstieg in den Beruf zu schaffen oder die oft fehlende Mobilität der Menschen und auch um schlichte Alltagsprobleme“, erzählt Zeliska, dem es ein großes Anliegen ist, die Familien nicht alleine zu lassen. „Daher sind diese Treffen ganz wichtig, um die Menschen auch zu integrieren“, erklärt er. Nicht allen ist das in den vergangenen Monaten aber gelungen. „Bei einigen war das Heimweh so groß, dass sie trotz des Krieges wieder zurück in die Ukraine gegangen sind“, weiß der Leiter des SOS-Kinderdorfes.

Gemeinsam mit Alina Schneeberger, die selbst Wurzeln in der Ukraine hat, hat man eine Ansprechpartnerin und Dolmetscherin gefunden, die ständig mit Rat und Tat zur Seite steht.

Und, weil man im Burgenland so nett empfangen wurde und etwas zurückgeben wollte, haben sich die Ukrainer etwas ganz Besonderes einfallen lassen: Ein Dankesfest für all jene, die immer da sind. Alle UnterstützerInnen waren herzlich dazu eingeladen. Unzählige Gäste ließen sich das nicht zweimal sagen. Aufgetischt bekamen diese von den Gastgebern ein traditionelles ukrainisches Menü. „Es war ein schöner Nachmittag, mit viel Herz und natürlich gutem Essen und Gesprächen“, bedankte sich Stadtchef Georg Rosner für die Einladung.

Wer übrigens helfen möchte, der kann das ganz einfach tun: Gesucht werden Fahrräder, Roller und Helme für Erwachsene und Kinder, Griller, Tages- und Picknickdecken, Bügeleisen und Bügeltische, Koffer, Hanteln, Spiele für Kinder, Yogamatten, Töpfe, Pfannen und Backformen, Salatschüsseln, Stabmixer, Mikrowellen, Wäscheständer und Bodenwischer. Abgeben kann man die Sachspenden täglich im SOS Kinderdorf in Pinkafeld.

Keine Nachrichten aus Oberwart mehr verpassen? Mit dem BVZ-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an BVZ.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.