ARBÖ: 1.850 Pannen im vergangenen Jahr

Im Bezirk Oberwart und im nördlichen Teil des Bezirks Güssing mussten die Techniker vom ARBÖ-Prüfzentrum in Oberwart 2022 gut 1.850 Pannen bekämpfen, davon mehr als 90 in der Nacht – das geht aus der „ARBÖ-Pannenbilanz 2022“ hervor. Über 300 Fahrzeuge mussten in Folge eines technischen Gebrechens abgeschleppt werden. Für die Panneneinsätze stehen den sechs Technikern in Oberwart ein Fahrzeug und ein Abschlepp-Lkw zur Verfügung. „Im Schnitt mussten wir fünfmal pro Tag ausrücken“, so Einsatzleiter Wolfgang Gröller. Bei den Einsätzen legten die Techniker 50.000 Kilometer zurück.

94 Prozent der Pannen vor Ort behoben

Die Hauptgründe für die Alarmierung der Pannenhelfer waren streikende Batterien und Elektronikdefekte. „Mobilität mit dem eigenen Pkw ist für die Menschen hier sehr wichtig. 94 Prozent aller Pannen konnten direkt vor Ort gelöst werden“, so Gröller abschließend.

