Unter Hochdruck und den Augen einer fachkundigen Jury sowie zahlreichem Publikum arbeiteten die 21 besten Nachwuchs-Fachkräfte Österreichs an ihrer Wettbewerbsbaustelle. Marcel Piff vom Lehrbetrieb Schwartz Bauunternehmen GmbH in Oberwart trat für das Burgenland an.

Publikumswirksam wurde gezeigt, welche großartigen Leistungen Absolventen der Baulehre erbringen. Interessierten Schülern und Jugendlichen wurden die vielfältigen Karrierewege am Bau aufgezeigt.

Lehre ist keine Einbahnstraße

Nach Bewertung der Werke standen die Ergebnisse fest: Michael Hofer (Steiermark) „mauerte“ sich nach zwei fordernden Tagen auf den ersten Platz. Dahinter folgten Christoph Mali (Salzburg) und Thomas Buchmaier (Oberösterreich). Marcel Piff vom Oberwarter Lehrbetrieb wurde für seine Leistung beim Bundeslehrlingswettbewerb ebenfalls ausgezeichnet.

„Auch dieses Jahr haben wir mit unserem Lehrling aufgezeigt, was unser Handwerk ausmacht. Ihn in unseren Reihen zu haben, zeigt nach außen, wie toll unser Nachwuchs ausgebildet wird. Die Lehre ist keine Einbahnstraße, sondern der Grundstein für eine erfolgreiche Karriere“, erklärt Burgenlands Landesinnungsmeister Gerhard Köppel.