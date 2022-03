Verkauf von Internat wird besiegelt

Werbung Bildung Laptops und MINT am GYM Oberschützen

Zum zweiten Mal im heurigen Jahr trifft sich der Gemeinderat (Donnerstag, 31. März/19 Uhr/Messehalle) zu einer Sitzung. Unter anderem gilt es, den Rechnungsabschluss für 2021 zu beschließen. Für Stadtchef Georg Rosner „eine Punktlandung“, die zeigt, wie gut mit dem Geld in Oberwart gehaushaltet wird.

Beschlossen wird auch der Verkauf des Internats an die Landesimmobiliengesellschaft (LIB), die das Gebäude in ein Haus der Volksgruppen umbauen möchte ( die BVZ berichtete ). Im Gegenzug möchte man den „Vermögensstand der Gemeinde halten und kauft deshalb zahlreiche Grundstücke an“, verrät Rosner im Vorfeld der Sitzung.

Thema wird auch die zukünftige Ausrichtung der Innenstadt sein. Hier will man nach dem Bürgerbeteiligungsprojekt im Vorjahr, welches gemeinsam mit der Agentur Rabold und Co. umgesetzt wurde, einen Schritt weitergehen und aufbauend einen Wettbewerb dazu starten, wie die Innenstadt in Zukunft aussehen soll.

