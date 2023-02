Oberwart Vorhang zu für den letzten Wirtshaussaal

Carina Fenz

Ronald Drobits hat das Traditionsgasthaus Drobits im Jahr 2018 von Mutter Ute und Vater Hansi übernommen. An der Bar wird er weiterhin stehen, allerdings nur mehr für den Gastbetrieb und kleine Feierlichkeiten mit bis zu 60 Personen. Foto: Carina Fenz

G leich vorweg: Das Gasthaus Drobits bleibt auch weiter in Familienhand. Der in den 70er Jahren eröffnete und mittlerweile letzte klassische Wirtshaussaal in der Stadt Oberwart hat aber ausgedient und wird ihn Wohnungen umgebaut. Zum Abschluss wird noch einmal kräftig angestoßen, nämlich beim ersten Jägerball, der zugleich der letzte im Gasthaus Drobits sein wird.