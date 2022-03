Weg mit dem Mist: Frühjahrsputz in der Natur

Werbung Bildung Laptops und MINT am GYM Oberschützen

Achtlos weggeworfener Abfall in der Natur ist ein großes Ärgernis. Um diesem Verhalten entgegenzuwirken und die BürgerInnen dafür zu sensibilisieren, wird auch heuer der Frühjahrsputz in der Natur von der Stadt ausgerufen.

Heuer gibt es nach zwei Jahren coronabedingter Pause wieder einen gemeinsamen Aktionstag. Am Samstag, dem 2. April, starten die TeilnehmerInnen um 8.30 Uhr beim Wirtschaftshof und in St. Martin bei der Fernwärme.

Darüber hinaus bittet die Stadt, in der Zeit bis 18. April, sich an der Aktion zu beteiligen. Bürgermeister Georg Rosner: „Wir haben mit Alltagsmüll im Stadtgebiet aber auch in den Naherholungsgebieten zu kämpfen. Wöchentlich sammeln MitarbeiterInnen Unmengen an Abfall ein. Die Müllverursacher verhalten sich immer unverschämter. Außerdem bemerken wir, dass auch wieder verstärkt Bauschutt und Asche in der Natur entsorgt wird. Das ist widerrechtlich und wird von uns zur Anzeige gebracht.“

Keine Nachrichten aus Oberwart mehr verpassen? Mit dem BVZ-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an BVZ.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.