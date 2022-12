„Weinachten to go“ für Waisenhaus in Ukraine

Werbung

Im Zuge eines Entrepreneurship-Projektes haben die Schülerinnen und Schüler der dritten Fachschule für wirtschaftliche Berufe Oberwart eine Volunteer Challenge gestartet.

Unter dem Motto „Gutes, tun, tut gut!“ engagieren sich die Schülerinnen und Schüler im Rahmen dieser Challenge freiwillig in unterschiedlichen sozialen Bereichen. Die Jugendlichen organisierten so auch eine „Weihnachtsfeier to go“ für die Bewohnerinnen und Bewohner des ukrainischen Waisenhauses in Neudauberg im Bezirk Güssing.

Die Schülerinnen und Schüler haben sich dafür mit typisch ukrainischen Bräuchen auseinandergesetzt, zweisprachige Weihnachtskarten kreiert und Weihnachtsboxen mit selbst gebackenen Keksen und Bastelmaterialien für das Waisenhaus zusammengestellt.

Finanziell unterstützt wurde die Weihnachtsaktion der Schülerinnen und Schüler von dem Juvenilia Club Südburgenland.

