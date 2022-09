Weiter viel Optimismus am Arbeitsmarkt

Werbung Ende der Sommersaison Anzeige Sauna, Heudampf, Schokolade & Karamell: Entspannung in der Therme Bük

Nicht nur burgenlandweit ist die Arbeitslosigkeit im August weiter zurückgegangen (-10,5 Prozent). Auch der Bezirk verzeichnet erneut einen Rückgang um 4,3 Prozent, seit Jahresbeginn sogar um 17,41 Prozent. Umso erfreulicher, für AMS-Leiter Dietmar Strobl: „Nicht nur Jugendliche, sondern auch Personen über 50 (- 16 Prozent) sind betroffen.“

Die gesunkene Arbeitslosenquote stimmt den Arbeitsmarktexperten zwar optimistisch, „aber auch die Anzahl der offenen Stellen ist so hoch, wie noch nie. Heißt, wir tun uns schwer, diese mit geeigneten Personen zu besetzen“, erklärt Strobl. Personal werde in allen Bereichen gesucht, der Bedarf im Handel und der Gastro sei im Vergleich am größten.

Wirft man einen Blick auf jene Personen, die sich in Schulungen — auch hier gibt es einen Rückgang — befinden, wird für Strobl ein Bild klar. „Die Vermittlung von offenen Stellen hat Priorität, nur wenn eine Arbeitsaufnahme nicht möglich ist, wird auf Schulungen ausgewichen. Die Effizienz der Schulungen liegt im grünen Bereich, jeder zweite Kursteilnehmer beginnt innerhalb von drei Monaten zu arbeiten.“

Erfreuliche Entwicklung bei Langzeitarbeitslosen

Deutlich ist auch zu erkennen, dass Frauen derzeit besser von der momentanen Wirtschaftslage profitieren als Männer.

Erfreulich sei für Strobl vor allem die Entwicklung bei den Langzeitarbeitslosen. Hier ist der Rückgang mit knapp 27 Prozent (Vergleichszeitraum: Jänner bis August) deutlich. „Diese Zahlen bestätigen den Slogan der Wirtschaft, wir brauchen alle“, meint der AMS-Leiter.

Für mehr Kopfzerbrechen sorgt die Besetzung von Lehrstellen. Die Anzahl der offenen Lehrstellen steigt, die Anzahl der Lehrstellensuchenden sinkt. 43 offene Lehrstellen sind aktuell zu besetzen, die Hälfte davon im Handel. 50 Jugendliche sind hingegen lehrstellensuchend vorgemerkt, 35 davon männlich.

„Die Schwierigkeiten bei der Lehrstellenbesetzung kann das AMS aus eigener Erfahrung bestätigen, da seit Wochen eine offene Lehrstelle nicht besetzt werden kann“, schildert Strobl. Das Motto „zuerst die Arbeit, dann das Vergnügen“ sei, so Strobl, einmal gewesen. Heute stehe es für Jugendliche oft nicht im Mittelpunkt, so schnell, wie möglich einen Job zu finden. Sein Rezept? „Leistungsbereitschaft, Interesse, sich anstrengend wollen. Bringe ich diese Voraussetzungen mit, so kann mich eine Firma auch relativ leicht für einen Job begeistern“, ist Strobl überzeugt.

Aber nicht nur im Bereich der Lehrstellen gibt es das Problem Stellen zu besetzen. Arbeitskräfte sind rar, wie nie. „Unternehmen müssen sich derzeit viele Fragen stellen, wie man Jobs attraktiv vermitteln kann. Das geht von der 4-Tage-Woche, dem guten Arbeitsklima und überdurchschnittlichen Löhnen bis hin zum Thema Wertschätzung Mitarbeitern gegenüber“, erklärt der AMS-Chef.

Wie sich der Arbeitsmarkt weiterentwickelt, sei schwer vorauszusagen, aber „beginnt der Wirtschaftsmotor nicht zu stottern, wird die Arbeitslosigkeit weiter sinken. Der Arbeitskräftemangel beschäftigt ganz Europa und hier versuchen wir durch verschiedene Qualifizierungen so viele Menschen wie möglich, in Jobs zu bringen.“

Keine Nachrichten aus Oberwart mehr verpassen? Mit dem BVZ-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an BVZ.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.