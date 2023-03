Weiter volle Fahrt: Neuer ÖAMTC-Stützpunkt in Betrieb

„Auf rund 1.500 Quadratmetern haben wir ausreichend Platz und Kapazitäten für die umfassende Betreuung unserer Mitglieder. Neben einem Shop- und Schalterraum gibt es jetzt auch vier Prüfspuren mit je zwei Arbeitsstationen“, freut sich Stützpunktleiter Walter Kuh über den neuen Stützpunkt.

„Beständiges Mitgliederwachstum, zukunftsorientierte Weiterentwicklung der Dienstleistungen und immer vielfältigere Mobilitätsformen erfordern den konsequenten Ausbau der Infrastruktur“, erklärt Landesdirektor Ernst Kloboucnik die Gründe für den Neubau.

Der neue Stützpunkt wurde in nachhaltiger Bauweise errichtet. Mit einer Photovoltaikanlage versorgt sich der Standort weitestgehend selbst mit erneuerbarer Energie. Zudem gibt es eine öffentlich zugängliche ePower-Schnellladestation, für E-Autos. Der alte Stützpunkt in der Industriestraße soll verkauft werden. Laut ÖAMTC laufen derzeit Gespräche mit möglichen Interessenten. In Betrieb ist der neue Stützpunkt seit 27. Feber.

