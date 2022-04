Wo noch niemand war: Hinter den Kulissen des neuen Krankenhauses

Vollbild

Im Gespräch. Landeshauptmann Hans Peter Doskozil mit den Projektleitern Josef Strohmaier und Christian Hofstädter. In diesem Raum wird künftig das medizinische OP-Besteck für die Häuser Oberwart, Oberpullendorf und Güssing aufbereitet werden. Noch im Rohbau. Der Schockraum ist das Herzstück für die Notfallversorgung. Von dort aus, gelangt man auch mittels Lift direkt in die Operationssäle. Großzügiger Innenhof. Das vierstöckige Gebäude ist auf der Innenseite komplett verglast. Der Blick ist imposant! Für den Beginn der Tischlerarbeiten hat man bereits die Aufzüge eingebaut. In Betrieb gehen sie erst, wenn die Möbel da sind.

