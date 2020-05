Melanie Eckhardt, ÖVP-Wirtschaftssprecherin und Obmann-Stellvertreterin im Markthandel, freut sich, dass die Stadt Oberwart den Wochenmarkt als gutes Beispiel wieder stattfinden lässt: „Ich danke Bürgermeister Georg Rosner sehr herzlich, dass er den Oberwarter Wochenmarkt wieder ermöglicht. Der Markthandel im Burgenland besteht aus vielen kleinen und regionalen Marktfahrern, für die der Markt oftmals Lebens- und Existenzgrundlage ist. Die vielen burgenländischen Marktfahrer bekommen dadurch wieder eine Perspektive raus aus der Krise.“

Oberwarts Bürgermeister Georg Rosner freut sich, dass der Wochenmarkt wieder stattfinden kann und weist auch auf den Oberwarter Bauernmarkt hin. „Der Bauernmarkt war auch während der Corona-Krise jeden Samstag von 7.00 Uhr bis 12.00 Uhr geöffnet, damit sich die Menschen mit gesunden und regionalen Lebensmitteln versorgen können. Ich bedanke mich bei allen Direktvermarktern und auch bei den Besuchern, dass sie sich so vorbildhaft an die Hygienemaßnahmen halten“, so Rosner abschließend.

Nähere Infos zur Öffnung des Wochenmarktes: https://www.oberwart.gv.at/corona-information/kurzmeldungen/917-wochenmarkt-oeffnet-wieder