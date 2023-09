Oberwarter Innenstadt nicht mehr der typische Handelsplatz

Raus aus den Ortskernen, ab an die Peripherie. Dort wo die Turbo-Kreisverkehre zu den Autobahnanbindungen führen. Das ist der Stoff aus dem die neuen Nahversorger geschnitzt sind. Einbetoniert auf Jahrzehnte und in vielen Fällen bedeutet das den sicheren Tod für Geschäftsleute in den Innenstädten. In Oberwart stehen einige große Geschäfte leer. Frequenz ist aber immer noch gegeben.

„Die Innenstadt als typischer Platz für den Handel, das ist vorbei“, sagt Oberwarts Bürgermeister Georg Rosner. „Wir haben aber sehr viele Dienstleister und Wohnungen im Zentrum. Das sind schon Frequenzbringer“, sagt Rosner. „Was die Leerflächen betrifft, haben wir eine Bestandsaufnahme gemacht, aber die Gemeinde ist da nicht erster Ansprechpartner. Das sind die Besitzer und Vermieter“, so Rosner. „Das Problem liegt ja schon ein paar Jahre zurück, wie alles versucht hat, auf die grüne Wiese raus zu gehen. Und da muss man schon auch klar sagen, dass das stark gefördert wurde. Ob durch Gemeinde, oder Land, das ist egal“, sagt Wolfgang Seper, der mit seiner Gattin eines der letzten Traditionsunternehmen in der Oberwarter Innenstadt führt. Und sein Wort hat Gewicht, denn die Firma Fliegenschnee feiert heuer ihr 150-Jahr-Jubiläum. „Für die Innenstadt gibt es ein Förderprogramm, das wir heuer erstmals für Fassade und Portale in Anspruch nehmen. Das sind 10 Prozent der Kosten“, sagt Seper, der den Trend nicht umkehrbar sieht. „So wie es früher war, ist es an der Peripherie auch nicht mehr, aber insgesamt gesehen wird es schwierig. Wer einmal weg ist, kommt nicht mehr zurück“, sagt Seper.

„Der positive Beschluss für das EO erfolgt im Gemeinderat 2009 einstimmig“, sagt Georg Rosner. „Wahrscheinlich hätten wir das eine oder andere Geschäft mehr in der Innenstadt, aber wir hätten nicht diese Vielfalt. Das EO ist auch Oberwart, würde es das nicht geben, würden die Menschen nach Hartberg fahren“, sagt Rosner.

Mut ist ein wichtiger Faktior

Einer der gegen den Trend schwimmt, ist Matthias Lang, der mit seiner „Loma Linda“-Boutique innerhalb der Innenstadt den Standort wechselte. Das Geschäftslokal im Zentrum, im Hochhaus, wurde gekauft. „Das ist natürlich ein Risiko“, sagt Lang. „Aber der Standort hier ist viel größer. Wir haben Stammkunden und sind nicht so auf Laufkundschaft angewiesen. Vorher hat man uns nur über Mundpropaganda gefunden, das hat auch funktioniert. Aber hier funktioniert das besser, weil wir gesehen werden“, sagt Lang. „Wir haben große Auslagen und können uns besser präsentieren. Und was noch gegen die Peripherie am Stadtrand spricht, sind schon auch die hohen Mieten. Das rechnet sich nicht und das ist auch der Hauptgrund, warum ich hier in der Innenstadt bin“, sagt der Unternehmer.

Bürgermeister Georg Rosner begrüßt den neuen Standort. „Mir wären kleine, feine Geschäfte in der Innenstadt natürlich auch lieber. Aber wie gesagt. Die Frequenz in der Innstadt ist gegeben. Das darf man nicht außer Acht lassen“.