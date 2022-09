Zufriedene Bilanz der Inform und neue Messe

Werbung Ende der Sommersaison Anzeige Sauna, Heudampf, Schokolade & Karamell: Entspannung in der Therme Bük

Exakt 18.031 Besucherinnen und Besucher kamen zur heurigen 51. Inform nach Oberwart, rechnet Messeveranstalter Markus Tuider vor. Es war ein Erfolg, so viel steht für ihn fest.

„Man kann schon sagen, dass wir mehr als zufrieden sind, weil man es nicht unterschätzen darf, dass wir bei den rund 200 Ausstellern bei Weitem nicht da waren, wo wir schon gewesen sind. Der Kontaktwert ist also bei der heurigen Messe um ein Wesentliches höher gewesen“, zieht Tuider Bilanz.

Mit den Besucherzahlen sei man in etwa da, wo man vor der Pandemie gewesen ist. Künftig will man sich abseits der Inform, für die man sich im kommenden Jahr wieder ein neues Auftreten für den Außenbereich überlegen möchte, mehr auf fachspezifische Messen konzentrieren.

Mit der Genuss Burgenland, die gleichzeitig mit der Bildungsmesse Bibi im November stattfindet, hat man heuer, so Tuider, noch einen richtigen Zugbringer.

„Wichtig wäre für uns die Baumesse, die nach den coronabedingten Absagen in den Vorjahren, von Gästen und Ausstellern sehnsüchtig erwartet wird“, meint Tuider, der auch eine neue Messe für 2023 ankündigt.

Die Feuerwehrmesse, die sich auf Themen rund ums Rettungswesen bezieht, will man erstmals, losgelöst von der Genuss Burgenland, im März 2023 veranstalten. „Unser Ziel ist es, diese auf internationale Beine zu stellen und im Zweijahresrhythmus im In- und Ausland zu veranstalten“, will Tuider noch nicht weiter vorgreifen.

Keine Nachrichten aus Oberwart mehr verpassen? Mit dem BVZ-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an BVZ.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.