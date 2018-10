Zum Geburtstag viel Glück und nur das Beste für die Gäste. Am 16. November feiert das Diesel Kino Oberwart sein 10-jähriges Bestehen und rüstet sich für die Zukunft im wahrsten Sinne – und für zwei davon ganz konkret, denn: Augen und Ohren werden künftig mit der neuesten Technik beschallt und bespielt.

„Der Kinosaal Nummer 1 wird mit Dolby Atmos ausgestattet, was in Summe 60 Lautsprecher im Raum bedeutet und einem sogenannten 4K-Laserprojektor, das ist die neueste Technik im Bereich der Bildqualität. Wenn also beispielsweise in einer Filmszene ein Flugzeug über die Zuseher drüber fliegt, dann hört sich das auch exakt so an, weil der Sound dazu von Lautsprechern an der Decke kommt. Und der neue Laserprojektor liefert ein Bild in 4K-Qualität, wie daheim im Wohnzimmer nur eben in Leinwandgröße“, informiert Diesel-Kinobetreiber Hannes Kaindlbauer.

Neue Elektro-Kartbahn neben Minigolf-Anlage

Stolze 200.000 Euro werden investiert. Das Oberwarter Diesel Kino wird damit eines von vier Kinos österreichweit, das seinen Besuchern diese hohe Form der Unterhaltungstechnik bietet. Zwei Wochen lang werden die Umbauarbeiten dafür dauern, die Anfang 2019 abgeschlossen sein sollen. „In dieser Zeit bleibt Saal 1 geschlossen, in den anderen vier Kinosälen herrscht aber ganz normaler Spielbetrieb“, berichtet Hannes Kaindlbauer.

Eine Neuheit, die in nur acht Tagen und aus einer Blitzidee heraus entstand, kann aktuell bereits genutzt werden. „Wir haben vergangene Woche eine Elektro-Kartbahn für Kinder ab drei Jahren eröffnet. Fünf coole Flitzer warten jetzt neben unserer Minigolf-Anlage auf die kleinsten Rennfahrer.“

Die Kosten für die neue Spielanlage belaufen sich auf rund 20.000 Euro. Die Kartbahn ist, sofern der Wettergott mitspielt, ganzjährig geöffnet.