Tauschgeschäfte mit dem Land wackeln

Das letzte Wort ist noch nicht gesprochen, betonen sowohl Bürgermeister Georg Rosner (ÖVP), als auch SPÖ-Fraktionssprecher Christian Dax, aber es zeichnet sich eine Lösung zur viel diskutierten Verkehrsberuhigung der Innenstadt an. Der ursprünglich Plan, nämlich die Hauptstraße, die im Landeseigentum ist, unter anderem gegen die Dornburggasse und umliegende Flächen im Bereich des neuen Krankenhauses, die im Gemeindeeigentum sind, zu tauschen, könnte vom Tisch sein.

Hilfe von oben

Ein Vorhaben, welches die Stadt seit Jahren anstrebt, um endlich verkehrsberuhigende Maßnahmen in der Innenstadt zu setzen. Ein im Vorjahr präsentiertes Konzept für eine klimafitte Innenstadt (die BVZ berichtete) sowie die Verlegung des Busbahnhofes auf dem Bad-Parkplatz sind Teile, die an besagtes Konzept zur Neugestaltung der Innenstadt geknüpft sind. Weil aber auch das Land andere Pläne mit der Zufahrt zum neuen Krankenhaus hat (die BVZ berichtete) und man seitens der Stadt bei den Verhandlungen nicht weitergekommen ist, will man jetzt einen Konsens finden, wenn man schon aufgrund der Eigentumsverhältnisse keinen Gestaltungsspielraum bei Maßnahmen zur Verkehrsberuhigung setzen kann.

„Es muss eine Lösung her, um den Verkehr aus der Innenstadt zu bekommen und nachdem die Stadt es bislang nicht geschafft hat eine Lösung zu finden, sind wir initiativ geworden“, meint Stadtrat Christian Dax, der Verhandlungen mit dem Land ankündigt. „Es gab bereits erste Gespräche, die im Mai weiter vertieft werden“, bestätigt auch Stadtchef Georg Rosner. Besagte Lösung könnte sich in einer Kostenbeteiligung der Stadtgemeinde — im Falle der Umsetzung von verkehrsberuhigenden Maßnahmen seitens des Landes — präsentieren.

