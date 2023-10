So schnell nach Wien wie in G1-Zeiten

„Seit 25. September gibt es neue, schnelle Verbindungen von Bad Tatzmannsdorf und Oberschützen nach Wien: So fährt in der Früh um 5.40 Uhr ein Zubringerbus von Bad Tatzmannsdorf über Oberschützen nach Pinkafeld – zugeschnitten auf die ehemaligen G1-Zeiten, wo man direkt (Tür zu Tür) in einen großen Bus umsteigt, der die Fahrgäste zügig weiter nach Wien bringt“. Diese Aussendung von Verkehrslandesrat Heinrich Dorner sorgte in Oberschützen und Bad Tatzmannsdorf für Jubel. Die Ankunftszeit in Wien Karlsplatz steht auf 7 Uhr 31. Darauf haben sich Land und die beiden Gemeinden verständigt. „Wir haben immer gesagt, dass wir dort, wo wir Optimierungspotential sehen, rasch und flexibel nachbessern. Das engmaschige Öffi-Netz wird somit noch dichter – alles im Sinne der Pendlerinnen und Pendler“, betont Heinrich Dorner. Mit Mariasdorf und Bernstein sei man übereingekommen, dass man aktuell mit dem BAST das Auslangen finde. „Wenn auch hier ein höherer Bedarf erkannt wird, kann man eine mögliche Ausweitung ins Auge fassen“, so der Landesrat.

„Von Bad Tatzmannsdorf und Oberschützen gibt es nunmehr werktags über 30 Verbindungen von und nach Wien. Des weiteren ist es durch das neue Taktsystem möglich, in Oberwart in alle Richtungen (Eisenstadt, Wiener Neustadt, Graz und Wien) umzusteigen und schnell ans Ziel zu gelangen. „Oberwart stellt somit einen der wichtigsten Knotenpunkte des Landes dar, wovon viel Pendler im Südburgenland profitieren - denn die haben nun die Möglichkeit, vom Auto auf deutlich günstigere Öffentliche Verkehrsmittel umzusteigen“, erklärte Dorner. ÖVP-Verkehrssprecher zufrieden„Mit vereinten Kräften haben wir es geschafft, dass es wieder eine Direktverbindung von Oberschützen über Pinkafeld nach Wien gibt. Ich bedanke mich herzlich bei den Mitstreitern, den Bürgermeisterkollegen aus Bernstein, Mariasdorf und Bad Tatzmannsdorf“, sagt Oberschützens Bürgermeister Hans Unger, der auch die Funktion des Verkehrssprechers der Volkspartei im Burgenländischen Landtag ausübt. Und er meint weiter: „Das ist eine Paradebeispiel für Zusammenarbeit über Parteigrenzen hinweg. Trotz allem werden wir weiterkämpfen, damit auch andere Gemeinden eine gute öffentliche Anbindung haben“.