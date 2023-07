Bezirk Oberwart: Weibliche Verstärkung für die OJA

Aufgrund des hohen Interesses und der steigenden Nachfrage an den Angeboten der Offenen Jugendarbeit wurde das OJA-Team erweitert. Neben Rene Wagner und Oliver Zankl wird sich zukünftig auch die studierte Sozialarbeiterin Hannah Grandits um die Anliegen der Jugendlichen in Pinkafeld und Oberwart kümmern. „Die Phase der Pubertät ist geprägt von Fragen und Unsicherheiten, weshalb es von Bedeutung ist, sie nicht mit den Schwierigkeiten des Erwachsenwerdens kämpfen zu lassen“, meint Grandits, die sich auf die Arbeit mit den Jugendlichen freut.

Das Projekt „Offene Jugendarbeit“ wurde im Jahr 2021 in Pinkafeld in Kooperation mit dem SOS Kinderdorf ins Leben gerufen. Seit 2022 ist die „OJA“ auch in Oberwart aktiv. Ein besonderes Augenmerk legen die Mitglieder der Offenen Jugendarbeit auf der Gewährleistung von Chancengleichheit für Jugendliche, unabhängig von ihrer finanziellen Situation, wie Sozialarbeiter Rene Wagner betont. Er ist seit 2022 ein fester Bestandteil des OJA-Teams, das bestrebt ist, jungen Menschen Raum zu bieten, um ihre Sorgen und Anliegen zu teilen.

Aktuell bereiten Hannah, Rene und Oliver mit Hochdruck alles für das bevorstehende OJA-Sommerfest vor, das am 29. Juli stattfindet und ein umfangreiches Programm verspricht. Neben einem Basketballturnier mit tollen Preisen werden auch drei lokale Bands vor Ort sein, um für Stimmung zu sorgen. Jeder ist herzlich willkommen ob jung oder alt. „Die offene Jugendarbeit Pinkafeld freut sich auf dein Kommen“, meint Rene Wagner abschließend.