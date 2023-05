Eine Ausstellung als Entdeckungsreise

lorian Lang hat schon seine ersten Collagen als noch ganz junger Künstler bei der „Jungen Kunst im OHO“ gezeigt. Mittlerweile hat sich der südburgenländische Künstler in der internationalen Kunstszene einen Namen gemacht. In seiner Ausstellung „FIRST WE HAD AN APPLE NOW WE EAT THE SNAKE“ lädt der Künstler die Besucherinnen und Besucher zu einer Entdeckungsreise ein. Die Eröffnung übernimmt Landtagspräsidentin Verena Dunst. Der Eintritt ist frei.

Keine Nachrichten aus Oberwart mehr verpassen? Mit dem BVZ-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an BVZ.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.