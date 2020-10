Den Reigen der Autoren eröffnete der Oberwarter Clemens Berger bei der Eröffnung der Buchwochen mit seiner Lesung aus „Der Präsident“. Eine weitere Besonderheit der Buchwochen ist – neben einer covidbedingten kleineren Buchausstellung der Bücherei Pokorny – eine Ausstellung der experimentellen digitalen Gedichte von Jörg Piringer, der in diesem Jahr am Rennen um den Bachmann-Preis beteiligt war. Am Wochenende lesen Anria Reicher und Katharina Tiwald.