Offenes Haus Oberwart mit neuer Dreifach-Spitze

Für OHO-Boss Alfred Masal wird es ein Rückzug auf Raten. Der gebürtige Vorarlberger ist seit 20 Jahren Geschäftsführer im Offenen Haus Oberwart und wird 2024 in Pension gehen. Obwohl ein vollständiger Rückzug undenkbar ist. „Im April 2024 habe ich die Geschäftsführung des Offenen Hauses 20 Jahre. Das ist schon eine lange Zeit und irgendwann ist es schon wichtig, dass hier auch andere Menschen, dass Jüngere zum Zug kommen“, sagt Alfred Masal. „Irgendwann muss auch ein neuer Wind rein kommen. Ich gehe dem Haus ja sowieso nicht verloren. Ich bin ja froh, wenn ich Dinge machen kann und ich kann mir auch vorstellen, Projekte zu machen. Dass ich so einfach aufhöre, das wird nicht passieren und es gibt da ja auch noch die Theaterinitiative, die ich aufgebaut habe und die jetzt einen ganz neuen Drive bekommt“, erklärt Masal.

Frauen-Power sorgt für frischen Wind

Dieser angesprochene frische Wind trägt zwei Namen. Die gebürtige Wienerin Eva Brandstätter wohnt in Oberschützen und wird künftig für das OHO-Galeriemanagement zuständig sein, die gebürtige Ungarin Orsolya „Uschi“ Varga-Turai übernimmt die Produktionsleitung. „Wir sind jetzt mal da, um Alfred Masal zu unterstützen. Ich komme ganz frisch aus Budapest, ich bin seit zwei Wochen hier und ich hab hier einen sehr guten Bekannten in Kemeten, der mir Stellenausschreibung zuschickte und ich fand das sehr interessant“, sagt Uschi Varga, die bislang etwas ganz anderes machte. „Ich habe bei UNICEF in Budapest gearbeitet, also mit ganz anderen Aufgaben, aber ich wollte mich versuchen, weil ich sicher bin, dass ich meine bisherigen Skills sehr gut einsetzen kann. Und die künstlerische Szene interessiert mich sehr“, sagt die Budapesterin. „Wir sind wie gesagt jetzt mal unterstützend da und werden die Aufgaben dann auch nach und nach übernehmen, das ist der Plan“, sagt Varga-Turai.

Internationale Erfahrung trifft OHO-Kunst

„Das OHO ist ein renommiertes Haus für Kunst und Kultur. Ich werde meine internationale Erfahrung einbringen und freue mich auf qualitätsvolle Ausstellungen im Offenen Haus Oberwart“, sagt Eva Brandstätter. „Das Haus ist grandios, das Team ist wunderbar, ich freue mich sehr hier zu sein“, sagt die Galerie-Leiterin.