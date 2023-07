Stadtschlaining: Mit Stil auf Touren

„Die Begeisterung der Teilnehmer ist ungebrochen“, freute sich der Kobersdorf-Intendant, dass Automobile unterschiedlichster Marken und Baujahre unweit der Friedensburg und in den Gassen der kleinsten Stadt des Burgenlandes gesichtet wurden. In dieser malerischen Kulisse wetteiferten eindrucksvollen Edelkarossen mit der Anzahl der Fotomotive, wiederum gab es genügend Gelegenheit, sich in das ein oder andere Benzin-Gespräch zu vertiefen und Erfahrungen auszutauschen. Teilnehmer aus Klagenfurt in einem Jaguar und aus Traun in einem Triumph GT6 Mk2 hatten wohl die weiteste Anreise und gesellten sich zur Exklusiv-Aufstellung der historischen Edelkarossen.

Nach einer ausgiebigen Verschnaufpause für die Oldtimer und einem gastfreundlichen Aufenthalt für die Teilnehmerinnen und Teilnehmer wurden pünktlich um 17 Uhr die Startflaggen gehisst. Die 18. Auflage dieser traditionellen und touristischen Ausfahrt durchquerte den südlichen Landesteil bei Mariasdorf, schlängelt sich durch eine abwechselnde Landschaft und einem Wechselspiel von Licht und Schatten durch die Bucklige Welt über Hochneukirchen, Almen und Kirchschlag zurück ins Burgenland nach Kaisersdorf und Lindgraben. Nach einer Streckenlänge von 53,83 Kilometer und einer Fahrzeit von rund 72 Minuten rollte der erste Schwung des Oldtimer-Konvoi vorm Schloss Kobersdorf ein.

Höhepunkt und Abschluss der Ausfahrt war der Besuch der restlos ausverkauften „Der Alpenkönig und der Menschenfeind“-Vorstellung.