Sommer, Sonne und Top-Stimmung in Oberwart

Es hätte keinen besseren Platz geben können: der neue Stadtgarten in Oberwart hat sich als perfekte Veranstaltungslocation für das ORF Burgenland Sommerfest präsentiert. Bis auf den letzten Platz gefüllt, war auch der Besucherandrang groß, ebenso wie die Feierlaune. Die große Bühne nützte man auch für die SV Klöcher Bau Oberwart Meistererhrung sowie eine Sportakrobatik-Show.

Die Kicker des SV Oberwart bewiesen dann auch beim Spiel „Wer kann mehr?“ ihre Klasse und holten sich gegen Wetterfrosch Wolfgang Unger eindrucksvoll den Sieg beim Transportieren von Stoffkugeln.

Musikalisch wurden die Besucherinnen und Besucher von Niki Kracher, der „Zweier WG“ - Nina Stern und Franky Wild sowie der Radio Burgenland Band unterhalten.

Weitere ORF Sommerfest-Termine: 14. Juli (Eisenstadt), 21. Juli (Neusiedl am See), 28. Juli (Forchtenstein), 4. August (Gols), 11. August (Neufeld an der Leitha), 18. August (Mattersburg), 25. August (Stegersbach), 1. September (Jennersdorf).