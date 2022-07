Unger bringt Eis für die Kids

Werbung Den Sommer genießen Anzeige Ein Besuch in der Therme Bük lohnt sich

Es war nicht die leichteste Übung für Wolfgang Unger und sein Gegenüber Reinhard Krug. Beide mussten bei „Alle gegen Unger“ die Flüssigkeit auf einem Gestell von einem Becher in den anderen Becher bringen. Wolfgang Unger meinte vor Beginn des Spiels: „Normal ziehe ich die Fäden.“ Für sein Gegenüber Reinhard Krug war der ORF-Wetterfrosch schon im Vorhinein der Favorit.

Beide hatten eine Minute Zeit zum Wasser einschenken, „die Gegenspieler waren komplett überflutet mit der Flüssigkeit“, meinte ORF-Moderator Michael Pimiskern während des Spiels. Zum Schluss gab es ein faires Unentschieden.

„Man könnte eine Wasserwage darauflegen, so gleich ist heute das Ergebnis“, berichtete Pimiskern. Reinhard Krug war mit seiner Leistung zufrieden: „Ich habe aufgeholt und jetzt passt es. Ich habe zwar auch meinem Gegenspieler ein wenig Wasser drauf geschüttet, das gleichen wir aber mit Bier aus“, scherzte Krug. Für Wolfgang Unger ist der Bernstein-Besuch aber noch nicht zu Ende.

„Ich komme am Montag in den Kindergarten und in die Tagesheimstätte und werde natürlich Eis mitbringen. Wie ich das Planschbecken aufblasen werde, weiß ich heute aber noch nicht“, scherzte Unger abschließend.

