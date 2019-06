Wetterfrosch Wolfgang Unger konnte in der heurigen Saison erstmals ein Erfolgserlebnis im Spiel „Alle gegen Unger“ feiern und holte sich gegen Philipp Imrek des Sieg. Die „Radio Burgenland Band“ und Schlagerstar Udo Wenders sorgten für tolle Stimmung auf dem Hauptplatz in Stadtschlaining. Am kommenden Freitag, dem 5. Juli, gastiert das ORF Sommerfest in Oberwart. Stargast ist Silvio Samoni.