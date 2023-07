Premiere für Sommerfest in Großpetersdorf

In Großpetersdorf hatte man beim ORF Burgenland Sommerfest gleich doppelten Grund zu feiern: zum einen beght die Marktgemeinde heuer das 750-Jahr-Jubiläum und zum anderen feierte man die Sommerfest-Premiere. In Sachen Kulinarik und Unterhaltung hat es den Gästen an nichts gefehlt. Musikalisch unterhielten die Radio Burgenland-Band und der Musikverein Jugendkapelle Großpetersdorf.

Heimspiel für den Wetterfrosch

„Wer kann mehr?“ hieß es am ORF Sommerfest in Großpetersdorf ebenfalls. Wetterfrosch Wolfgang Unger duellierte sich gegen Bernd Frey beim „Schwammkopf-Spiel“. Die beiden mussten mit besagtem Schwammkopf am Kopf, Wasser in einen Kübel transportieren. Mit vollem Einsatz konnte sich Bernd Frey letztendlich durchsetzten. Für Wolfgang Unger geht es daher am Montag im Freibad Großpetersdorf mit dem Skianzug von der Rutsche ins Wasser.

Das nächste ORF Burgenland Sommerfest findet am Freitag, dem 7. Juli im Stadtgarten Oberwart statt.