Obfrau Susan Stampf konte insgesamt 59 Mitglieder beim Tagesausflug begrüßen. Zuerst wurde der Bienengarten Früwirth besucht und anschließend besuchte die Gruppe die Muttertagsandacht in der Kirche. Anschließend wurde in Paurach Mittag gegessen. Am frühen Nachmittag fand das Konzert von Amalia Pfundner und ihrer Tochter Manuela statt. Dabei wurde viel getanzt und gelacht. Vor der Heimfahrt gab es für alle noch ein Stück Torte.

