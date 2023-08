„Besser im Ortskern“ auch in Bernstein

Vom stillgelegten Gasthaus zum Wohnhaus, vom leerstehenden Supermarkt zum Demenzzentrum, von der alten Erbsenfabrik zur Voksschule – vom alten „HanelHaus“ zum Wohn- und Geschäftsgebäude. „Altes erhalten, vorhandene Infrastrukturen und Substanzen nutzen, Ortskerne beleben“, diese Strategie ist neben den beiden Kernpunkten, dem “Green Way“ und dem Bau von Reihenhäusern als leistbare Alternative zum Einfamilienhaus, ein weiterer Schwerpunkt der Philosophie der OSG. Ein stillgelegtes Gasthaus in Oberpullendorf war vor über 10 Jahren das 1. Projekt, für den ein Nachnutzungskonzept entwickelt wurde. „Mittlerweile können wir mit Stolz auf viele Projekte blicken, bei denen Gasthäuser, Kommunalbauten aber auch Privatgebäude in Ortskernen gekauft und anschließend einer sinnvollen Nutzung zugeführt wurden. Mit positiven Beispielen, die zeigen, was möglich ist, wenn man an einem Strang gemeinsam mit den Gemeinden zieht,“ ist sich OSG-Chef Alfred Kollar sicher. Punktgenau ein Jahr ist es mittlerweile her, dass die Initiative „Besser im Ortskern“ ins Leben gerufen worden ist. Ortskerne können von allen belebt werden„Wir wollen auf die Möglichkeiten der Ortskerngestaltung noch mehr aufmerksam machen, insbesondere auch private Eigentümer motivieren, leerstehende Gebäude zu nutzen oder mit uns und mit den Gemeinden Nachnutzungsmöglichkeiten anzudenken und umzusetzen“, so der OSG-Obmann. „Individuelle Lösungen sind gefragt Für eine Nachnutzung gibt es allerdings keine Patentlösung, aber dank der Unterstützung der burgenländischen Architekten und Firmen ist das möglich, wie man am wirklich gelungenen Beispiel in Bernstein sehen kann,“, so Kollar. In Bernstein wurden sieben Wohnungen von 56 bis 102 Quadratmeter errichtet. Zusätzlich wurden Geschäftsräume für eine Bäckerei und für ein Planungsbüro geschaffen. Gemeindebudgets werden entlastet„Hier wurde großer Wert auf Ortskerngestaltung gelegt“, sagt Alfred Kollar. „Diese Art der Ortskerngestaltung hat nicht nur ökologischen Nutzen, sondern auch wirtschaftlichen. Die Gemeindebudgets werden massiv entlastet, wenn die Erschließung neuer Siedlungsgebiete entfällt und stattdessen die Ortskerne belebt werden. Und für die MieterInnen ist es ein Vorteil, in guter Infrastruktur, in unmittelbarer Nähe zum Nahversorger, zum Arzt, oder zum Gemeindeamt zu leben.

“Das ist genau die Vision die ich hatte, als ich Bürgermeisterin wurde„, sagt Bernsteins Ortschefin Renate Habetler. “Der Mehrwert ist ja nicht nur die Gestaltung des Ortsbildes, sondern die Belebung des Hauptplatzes. Dafür möchte ich mich bei der OSG bedanken. Da wurden meine Vorstellungen, die ich damals hatte, exakt umgesetzt„, so Habetler.