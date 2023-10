H 2: Oberwarter Hochhaus biegt in die finale Phase

„Das Hochhaus mit dem Namen „H2“ steht ganz bewusst für das Gegenstück des in den 1970er-Jahren, ebenso an dieser Kreuzung gebauten Hochhauses“, erklärte OSG- Chef Alfred Koller beim Spatenstich im September 2021. fast genau zwei Jahre später ist die Fassade so gut wie fertig, der Innenausbau schreitet voran und die Abbrucharbeiten am ehemaligen Gasthaus Seper haben nun ebenfalls begonnen. „Auf rund 1.000 Quadratmetern Fläche entstehen 36 Wohnungen und Geschäftsflächen“, sagt Alfred Kollar. „Der Bedarf für Wohnungen im Zentrum ist gegeben, weil hier das Leben stattfindet und zeitgleich hat die OSG mit diesem Projekt wieder ein Signal gegen die Bodenversiegelung gesetzt“, betont der OSG-Obmann. Das am Hochhaus angeschlossen Büro-Gebäude am Standort des ehemaligen Gasthaus es Seper beginnen dann ebenfalls in Kürze. „Wir haben die Übergabe allerdings verschoben. Wir wollten das mit Ende des Jahres tun, jetzt haben wir uns auf Frühling 2024 festgelegt. Das passt gut so“, sagt Alfred Kollar.

Zweithöchstes Gebäude der Stadt

Das H2 ist mit 37,5 Metern das zweithöchste Gebäude der Bezirkshauptstadt. Das Hochhaus hat zehn Geschosse und wir „die Skyline von Oberwart positiv prägen“, wie Bürgermeister Georg Rosner sagt. Und das „H2“ selbst, wird ein zukunftsträchtiges „Green Tech Haus„, mit Photovoltaikpaneele am Dach und an der Fassade, die genügend Strom produzieren, um das ganze Haus zu versorgen.

„Das H2 wird ein Impulsbringer für die Innenstadt“, zeigt sich Stadtchef Georg Rosner überzeugt. „Trotz der enormen Dimension des Projektes gab es in der Bevölkerung wenig Kritik, dafür spricht die lange und gut vorbereitete Planung“, sagt Rosner. Der Kostenpunkt des innovativen Hauses steht bei 10,5 Millionen Euro netto.