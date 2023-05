Bad Tatzmannsdorf als Marke

Die Prioritätenliste in Bad Tatzmannsdorf ist lang. Nun gilt es diese ordentlich abzuarbeiten.

Die neue Volksschule ist bereits in Betrieb, das Großprojekt Freizeitzentrum wurde vom Gemeinderat bereits auf Schiene gebracht. Ein möglicher Umbau des Gemeindeamtes steht in den nächsten Jahren ebenfalls auf dem Programm. Die Projekte, die in Bad Tatzmannsdorf zur Umsetzung kommen, müssen nach Priorität gereiht werden. Weil es so viele sind.

„Das reicht von der Modernisierung des Freizeitzentrums, mit einer Erweiterung des Angebotes, bis hin zum Thema Sperrmüllplatz, wo wir das Angebot erweitern und uns eventuell auch geografisch verändern wollen“, sagt Bürgermeister Stefan Laimer.

„All das sind Projekte, die und finanziell sicher fordern werden. Aber wir haben die Möglichkeiten dafür, wenn wir die Liste strukturiert und ordentlich abarbeiten. Da wurde in den letzten Jahren nicht viel getan. Ich bin kein Verwalter und kein Historiker, ich bin einer, der umsetzt“, gibt der Ortschef die Richtung vor.

Volksschule, Freizeitzentrum und Gemeindeamt

Die neue Volksschule ist natürlich ein Highlight. „Wir werden da in Zukunft an die 100 Kinder haben“, sagt der Bürgermeister. „Bad Tatzmannsdorf hat eine Dimension erreicht, wo wir eine dementsprechende Infrastruktur für die Weiterbildung und Ausbildung unserer Kinder zur Verfügung stellen müssen. Und das Thema Volksschule und Kindergarten war die Basis für die nächsten 50 Jahre.

Wir sind auf modernstem Stand und haben aus dem bestehenden Standort das Bestmögliche herausgeholt“, betont Laimer. Beim neuen Freizeitzentrum geht es nicht nur darum, das Freibad zu sanieren, sondern ganzjährige Angebote auszuarbeiten.

„Die Idee zu einem neuen Freizeitzentrum wurde im Gemeinderat jahrzehntelang diskutiert; auch in Zusammenarbeit mit Oberschützen. Aber jetzt wird das ein eigenes Projekt, das im Herbst starten soll“, sagt Bürgermeister Stefan Laimer. „In welchem Umfang, das müssen wir erst finalisieren- aber auf jeden Fall mit der PEB“, sagt Laimer.

„Das neue Freizeitzentrum ist schon seit 15 Jahren überfällig“, sagt auch Vizebürgermeisterin Christine Kotschar. „Wir haben es geschafft, das Projekt einstimmig auf Schiene zu bringen, jetzt müssen wir uns hinsetzen und Ideen ausarbeiten“, so Kotschar, die als Arbeitskreisleiterin fungiert.

Ideen auszuarbeiten gilt es auch für die Sanierung und den Neubau des Gemeindeamtes. Dies wird ebenfalls mit der PEB abgewickelt.