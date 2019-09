Mildes Klima, unverbrauchte Natur und vor allem regionale Produzenten mit viel Herzblut sind das Rezept für die besten Produkte des Südburgenlandes. Den Geschmack der Region entdecken kann man beim traditionellen Genussmarkt „Schmatz in TATZ“ am Samstag, dem 21. und Sonntag, dem 22. September in Bad Tatzmannsdorf. Hier probieren, dort die besten Weine verkosten, mit Freunden plaudern, lebendige Traditionen erleben und die südburgenländische Lebensart mit allen Sinnen spüren – slow down and relax in Bad Tatzmannsdorf.

Heuer neu ist eine große Präsentation von Kunsthandwerkern und Hobbykünstlern.

Der Genussmarkt ist an beiden Tagen von 11 bis 18 Uhr geöffnet und wird von einem bunten Rahmenprogramm begleitet – der Eintritt bei „Schmatz in Tatz“ ist frei.