Bewegtes Oberschützen

Da es im Kindergarten Oberschützen einen Rohrbruch gab, wurde bereits vor den Sommerferien die Kindergarten-Sanierung geplant.

Der Kindergartenbetrieb wurde nach Bad Tatzmannsdorf in eine bestehende Containeranlage übersiedelt. Der Kindergarten soll nach den Herbstferien wieder in Oberschützen in Betrieb sein. Die Fußbodenheizung wurde verlegt und der Estrich gemacht.

„Die Gemeinde Bad Tatzmannsdorf ist uns in der Bauphase ein guter Kooperationspartner. Durch die Umsiedlung in die bestehenden Container, ist der Kindergartenbetrieb nicht gestört und weder Kinder noch Kindergartenpersonal den Bauarbeiten ausgesetzt. Herzlichen Dank an Bürgermeister Stefan Laimer“, so Bürgermeister Hans Unger.