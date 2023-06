Daheim in Deutsch Schützen-Eisenberg

Deutsch SchützenMittlerweile ist es mehr als ein Jahr her, dass die Raiffeisenbank-Filiale im Gemeindevorort Deutsch Schützen schloss. Am 11. März 2022 konnte man zum letzten Mal Bankgeschäfte in der Raika, die direkt neben dem Gemeindeamt beheimatet ist, abwickeln.

Seither ist die Bankstelle Deutsch Schützen zwei Gemeinden weiter, in Eberau, eingegliedert. Die Bewohner aus Deutsch Schützen und den weiteren Ortsteilen Eisenberg an der PInka, Edlitz, St. Kathrein und Höll fahren also nun dorthin, um ihre Bankgeschäfte am Laufen zu halten.

Gebäude von der Raika erworben

„Wir sind jetzt zumindest bestrebt, das Gebäude, das eben direkt im Ort steht, von der Raiffeisenbank zu erwerben“, sagte Bürgermeister Franz Wachter kurz nach der Raika-Schließlung. Und das Vorhaben gelang – seit geraumer Zeit ist das Objekt in Besitz der Gemeinde, steht aber weiterhin leer. „Was sich aber ändern soll“, so Wachter. „Nach dem Erwerb sind wir nun auch bestrebt, dem Gebäude neues Leben einzuhauchen.“

„Passend für allerlei Gewerbebetriebe“

In diesem Sinne such man derzeit nach einem Nachmieter. „Ein Gewerbebetrieb jeder Art, eine kleines Café oder eine Co-Working-Area, die alte Raika würde sich für verschiedenste Dinge anbieten. Auch für einen Therapeuten beispielsweise würde das Objekt genügend Platz und Raum bieten“, erklärt Wachter. Auch die Lage im Ortszentrum sei perfekt, so der Ortschef weiter, der auf Interessenten hofft. Diese können sich jederzeit am Gemeindeamt melden. Unter der E-Mail-Adresse „post@deutsch-schützen-eisenberg.bgld.gv.at“ oder unter der 03365/2225.

